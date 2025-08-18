18日未明、天草市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 火事があったのは天草市御所浦町の清水康隆さん(60)の住宅です。消防によりますと18日午前0時20分頃、近所の人から「家が燃えている」と通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、木造平屋の住宅1棟、約102平方メートルが全焼しました。 また焼け跡から性別のわからない1人が遺体で見つかりました。警察によ