突然遺産を手に入れたことで、相続税と向き合い、税金について考えるようになる方もいらっしゃるようです。そこで、 この機会に、いずれくる子どもへの相続を考え、家族内で非課税の範囲内で贈与を考えるということもあるでしょう。 そこで、50万円ずつ毎年贈与していったとき、どのように課税されるのか考えていきます。 相続で受け取った財産を「そのまま分ける」と税金がかかる？ まず、押さえておきたいのは、