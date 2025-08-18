楽天・古謝樹投手が８月１８日に２４歳の誕生日を迎えた。楽天モバイルパーク宮城での投手練習に参加し、「より一層自覚を持って、社会人として恥じない私生活と野球面で手本となるような姿を見せられるように」と決意。２４歳の誓いとして「海外の友達、１人は作りたいです」と話し、「今までの２０何年間でそんなに外国の人と関わったことがない。そういうのも楽しいかな」。チームには台湾や米国、ドミニカ出身の選手がおり、