１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する楽天・岸孝之投手が、ＣＳ争いをするチームに弾みをつける好投を誓った。１９日からのロッテ３連戦の後は、２２日から順位が１つ上で現在３ゲーム差の３位・オリックスとホームで３連戦。「この１週間めちゃくちゃ大事かなと思っているので、（オリックス戦までゲーム差を）離されることなくいきたい。いつも言いますけど、先発次第です」と意欲を語った。現在通算１６９勝。あと１勝で