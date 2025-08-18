2024年8月、福岡市早良区で発生した車とバスの衝突事故で、車の後部座席にいた幼い姉妹が亡くなりました。姉妹はチャイルドシートやジュニアシートを使用していなかったことで死亡したと考えられています。 ■森野里奈記者「1年前のきょう、このカーブで軽乗用車がバスと衝突し、幼い姉妹の命が失われました。現場には花が手向けられています。」去年8月18日、福岡市早良区東入部の国道で起きた衝突事故では