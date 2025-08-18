１３日、海南省白沙リー族自治県栄邦郷のアボカド農園で、収穫したばかりのアボカドを掲げる栽培農家。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口8月18日】中国海南省白沙リー族自治県でこのほど、アボカドが収穫期を迎えた。同県は地理条件と気候に恵まれ、栽培面積は1800ムー（約120ヘクタール）余りに拡大した。今年は収量が1ムー（約667平方メートル）当たり1250〜1500キロに上り、収益は3万元（1元＝約21円）を超える見込み