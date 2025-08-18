8月18日、名古屋のIGアリーナに登場したNBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁(27)選手。日本の中高生に世界の経験を伝える、3日間の「バスケットボールキャンプ」が始まりました。八村選手：「絶対に忘れられないキャンプになると思うので、1つ1つ、毎日毎日、1時間1時間、全部大切にしてください。頑張りましょう！」Bリーグのチームが4チームあるなど、バスケが盛んな愛知にできた世界