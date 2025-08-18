【上海共同】18日の中国の上海株式市場は、代表的指標である上海総合指数の終値が前週末比0.85％高の3728.03となり、2015年8月以来、約10年ぶりの高値水準だった。米中の貿易摩擦が緩和に向かっていることなどを背景に、人工知能（AI）やレアアース（希土類）、電子機器の関連銘柄を中心に買いが広がった。市場関係者は「AIなど新興産業の急成長による経済改善への期待から、株価上昇が続いている」と指摘した。