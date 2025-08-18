捜査員らに囲まれて車に乗り込む矢口雄資被告＝1月、長野市JR長野駅前で1月、会社員丸山浩由さん＝当時（49）＝ら男女3人が殺傷された事件で、長野地検は18日、殺人と殺人未遂の罪で長野市の無職矢口雄資容疑者（47）を起訴した。12日までの鑑定留置で、刑事責任を問えると判断した。事件は1月22日午後8時ごろ、長野駅前のバス乗り場付近で発生した。長野県警は同26日、軽傷の女性への殺人未遂容疑で逮捕。その後、重傷の男性