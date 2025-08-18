歌手で俳優の福山雅治さんの所属事務所は、フジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書に記載された女性アナウンサーが同席する懇親会に「福山さんが参加したことがある」とのコメントを発表しました。調査報告書によりますと、過去にフジテレビの大多亮元専務が男性有力番組出演者との会合に女性アナウンサーらを同席させ、その会合では性的な内容を含む発言があったとされています。これについて福山さんの所属事務所は、