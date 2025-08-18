帝国データバンクによると、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するＭＰＨ（東京都大田区）が１８日、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。負債総額は約２６０億円、施術が完了していない客を含む債権者は約２０万人に上るとみられる。ＭＰＨは業績悪化で給与未払いや店舗休業などが発生し、債務支払いが困難な状態にあるとして、従業員らが５月に破産を申し立てた。一方、同社は６月の株主総会で解散を決議し、別