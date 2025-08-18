お盆休みは17日が最終日でしたが、イベント・夏祭りには大勢の人が集まりました。熱気に包まれた“コミケ”の会場ではどのような熱中症対策が取られていたのか取材しました。最大9連休となった2025年のお盆休み。最終日の17日も多くの人が夏のイベントを楽しんでいました。手を高く上げて歩く大勢の人々。向かった先にあったのは熱気に包まれるあの一大イベントです。土日の2日間で約25万人が足を運んだ世界最大規模の同人誌即売会