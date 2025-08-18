マツコ・デラックスが18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。車のあおり運転について私見を述べた。番組ではあおり運転をされると、あおり返すという夫が紹介された。マツコは「あおり運転はもちろんやっちゃいけないけど、それに対して、他の人を下に見てるのでは？ってやつがトロい運転するのよ。お互いさまじゃないですか」と切り出した。「あおり運転はやっちゃいけないけど、