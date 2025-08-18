J2大分トリニータは18日、片野坂知宏監督（54）との契約を解除し、後任に竹中穣ヘッドコーチ（48）が就任すると発表した。成績不振が理由で、竹中新監督は23日のアウェーいわき戦から指揮を執る予定。大分は17日のアウェー甲府戦で0―2と完敗し、6勝10分け10敗の勝ち点28で16位。J1昇格プレーオフ圏内の6位仙台とは勝ち点15差も離され、J3降格圏内の18位富山とは同5差しか離れていない。小澤正風社長は、残留争いに巻き込ま