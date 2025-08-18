大分県警玖珠署は18日、玖珠町の20代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約86万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7月下旬、被害者が携帯電話で副業サイトを閲覧中、サイトで知り合った人物から「動画を見るだけで報酬がもらえる」などと言われ、指示されたアプリをインストールした。その後、相手から別の人物を紹介され「指定した暗号資産を購入することで高収入を得られる