大阪府は、２０４０年までに３２の府立高校を閉校させる試算をまとめました。少子化による志願者数の減少などが主な理由だということです。大阪府は、府立高校の再編整備に関する条例や計画を定めていて、２０１２年以降、志願者が募集定員を３年連続で下回っているなどの理由で計１２校を閉校し、９校で生徒の募集を停止しています。１８日午後の会議では新たな再編の方向性として、今後の少子化をふまえて適正な府立高校の数を検