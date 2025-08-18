俳優の吉岡里帆と水上恒司がW主演を務める実写映画『九龍ジェネリックロマンス』(8月29日公開)の特別試写会が実施され、吉岡と水上が浴衣姿でイベントに登場した。実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』の夕涼み試写会累計発行部数150万部を越える眉月じゅん氏による原作漫画を実写映画化した『九龍ジェネリックロマンス』の"納涼! 夕涼み"試写会が東京国際フォーラムホール D7にて開催され、主演を務める吉岡と水上が浴衣姿でイ