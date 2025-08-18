Visaはこのほど、「FIFA World Cup 26」(2026年6月11日〜7月19日/カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国にまたがる16の開催都市が舞台)に向けた取り組みの第1弾として、同大会の観戦チケットの先行応募をVisaカード会員限定で受け付けることを発表した。VisaFIFAの公式決済テクノロジーパートナーである同社は、同競技大会の観戦チケットの先行応募を、Visaのデビットカード、クレジットカード、チャージ可能なプリペイドカードを保有