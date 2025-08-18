お盆休み明けの大阪のビジネス街。厳しい暑さの中、どう過ごしていたか話を聞きました。８月１８日午前８時ごろの大阪・淀屋橋。最長９連休のお盆休みが終わり、出勤する大勢の人の姿が戻ってきました。「（Ｑお盆休みは？）９日間。実家に帰って遊んできました。暑いですけど頑張っていきます」「（Ｑどこに？）（長野の）上高地に行ってきました。同じ８月なのにすごく涼しくて、空気もお水もきれいでリフレッシュできま