ＳＮＳ上で吹き荒れる誹謗中傷。防止するための条例案を兵庫県が提示です。８月１８日、兵庫県が明らかにしたインターネット上の誹謗中傷を防ぐための条例案の内容。被害を受けたとする人から申し出があったり、県がＳＮＳ上を監視し、人権侵害に当たる投稿を見つけたりした場合に、ＳＮＳの運営事業者などに対して県が投稿の削除を要請できることを盛り込みました。また、人権侵害に当たる投稿をした人が明らかな場合、投