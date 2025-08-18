京都の路上で中国人観光客が刃物で切りつけられた事件で、中国籍の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、大阪市住吉区に住む中国籍で会社経営の譚超（タン・チョウ）容疑者（３６）です。今年６月、京都市下京区の五条大橋の近くの歩道で観光客と口論になり、仲裁に入った中国人観光客（３７）の男性の右の鎖骨付近などに刃物で切りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと譚容疑者は