ファミリーマートは8月19日、「ファミマの中華まん」を刷新し、全国で発売する。ファミマの中華まん○今年も「ファミマの中華まん」が登場今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジした商品を発売する。「じゅわっとジューシー本格肉まん」(170円)「じゅわっとジューシー本格肉まん」(170円)は、豚肉の食べ応えのある食感と肉汁たっぷりのジューシー