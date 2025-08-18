１８日、佐伯区湯来町の滝つぼに女性が沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 永松雄輔記者「佐伯区湯来町です。規制線がはられています。この先で救助作業がおこなわれています」 警察によりますと午後２時半ごろ、佐伯区湯来町の石ケ谷川の滝つぼで「人が沈んでいる」と男性から警察に通報がありました。 約１時間後に女性が引き上げられましたが、意識がなくその場で死亡が確認されました。周辺にあった所