気象台は、午後6時12分に、洪水警報を川越市、朝霞市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・川越市、朝霞市に発表 18日18:12時点南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量70mm■川越市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のは