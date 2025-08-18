PIZZA-LA（ピザーラ）では、2025年8月31日までの期間限定で「おすすめメニューお試しキャンペーン第3弾」を実施しています。ビーフやトマトを味わえるピザ2種が特別価格に期間中、対象のピザがPサイズは150円引き、Mサイズは200円引き、Lサイズは400円引きで購入できます。対象となるのは、8月29日「焼肉の日」と、8月31日「野菜の日」にちなんだピザ2種類です。・炭火焼きビーフ甘味のあるタレと炭火の香りがお肉の旨味を引き立て