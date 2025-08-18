2028年ロサンゼルス五輪組織委員会は日本時間15日、新たに競技会場のネーミングライツ（命名権）制度を導入したと発表。大会スポンサーが対象で、組織委は大幅な収入増にソロバン弾いている。【もっと読む】大谷翔平、ジャッジらのロス五輪出場はトランプ大統領次第？北米プロアイスホッケーNHLのダックスの本拠地で、バレーボール会場として使用されるカリフォルニア州アナハイムのアリーナは自動車メーカーのホンダが命名権