高畠町の山林で下草などに放火した疑いで近くに住む76歳の女性が逮捕された事件で、山形地方検察庁はこの女性を8月14日付けで不起訴処分としました。不起訴となったのは高畠町に住む76歳の無職の女性です。女性はことし5月9日、高畠町の自宅近くの山林で下草などに火をつけ、およそ100平方メートルを焼いた疑いで逮捕されていました。山形地検は、女性の責任能力の有無などを調べるために5月22日から8月7日まで鑑定留置を行