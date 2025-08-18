17日までのお盆期間中に山形新幹線つばさを利用した人は、福島・米沢間で合わせて10万2000人と、去年の同じ時期に比べおよそ10％少なかったことがわかりました。JR東日本によりますと、8月8日から17日までのお盆期間中に山形新幹線「つばさ」を利用した人は、福島と米沢の間で10万2000人で去年の同じ時期に比べおよそ10％少なくなりました。期間中、最も利用者が多かった日は、下りが9日の7万人、上りが17日の7万4000人でした。JR