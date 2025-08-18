１８日は関東から東海地方を中心に気温が上昇し、気象庁によると愛知県豊田市で３９・２度、東京都府中市で３９・０度を観測するなど、全国１５５地点で猛暑日を記録した。東京都心でも１０日ぶりの猛暑日となり、午後１時２分には今年最高タイとなる３７・０度を記録した。気象庁によると、１９日も前橋市や甲府市などで３８度、名古屋市やさいたま市などで３７度、大阪市や京都市などで３６度と猛暑が予想されている。