週明け18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比45銭円安ドル高の1ドル＝147円45〜47銭。ユーロは50銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円23〜27銭。18日の東京株式市場で日経平均株価終値は2営業日連続で最高値を更新。投資家がリスクを取る姿勢が強まり、比較的安全資産とされる円が売られた。トランプ米政権の関税政策によるインフレ懸念で米長期金利が上昇し、日米金利差の