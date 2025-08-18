【ほぼ日手帳2026 伊藤潤二 富江 シリーズ】 9月1日 発売予定 【拡大画像へ】 伊藤潤二氏のホラーマンガ「富江」と「ほぼ日手帳」がコラボした2026年版の新作アイテムが9月1日に発売される。 今回発売されるのは、「富江」の原作イラストを使用したアイテム。富江の美しく、妖しい雰囲気をまとった手帳カバーや週間手帳weeks、日常にホラーなテイストを加える文具な