貿易収支（6月）18:00 結果70.0億ユーロ 予想147.0億ユーロ前回162.0億ユーロ（季調前) 結果28.0億ユーロ 予想147.0億ユーロ前回156.0億ユーロ（162.0億ユーロから修正）（季調済)