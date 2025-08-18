米ロ首脳会談が先週末に行われましたが、続いて日本時間の19日にはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われます。果たして、3年半にも及んだロシアとウクライナの戦争に終止符が打たれるのでしょうか。米ロ首脳会談後の会見でトランプ大統領は「一定の進展はあったものの、停戦合意はできなかった」としましたが、この詳しい会談の内容が分かってきています。海外メディアによりますと、プーチン大統領はウクライナ東部