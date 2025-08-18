１４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕）【新華社天津8月18日】中国各地でこのところ、金星と木星が夜明けの東の空で大接近する現象が観測されている。写真愛好家らは珍しい天体ショーを捉えようと、さまざまな場所で撮影に臨んでいる。（記者/周潤健）１３日、内モンゴル自治区シリンゴル盟で撮影した木星（上）と金星。（シリンゴル＝新華社配信／鍾奕）１１