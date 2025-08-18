【新華社ウルムチ8月18日】観光シーズンを迎えた中国新疆ウイグル自治区ではドライブ旅行の人気が続いている。ウルムチ市のレンタカー市場を活性化させただけでなく、自家用車の陸送とドライブを組み合わせたサービスも誕生し、自治区の旅行消費に新たな活力をもたらしている。自治区ではここ数年、道路網やドライブ旅行のためのインフラ整備が継続的に進められ、独庫公路（道路）や阿禾公路など次々と絶景が出現することで人