遊びを通して子どもの成長を支えるボーネルンドは8月8日、東京・渋谷でプレスセミナー「教育における子どものウェルビーイングを考える」を開催した。登壇したのは、武蔵野大学ウェルビーイング学部長の前野隆司氏や、同社が運営する複合施設「プレイキューブ」の関係者たち。会場では「次世代の教育」を軸に熱い議論が交わされた。○▼不登校児は約34.6万人、毎年5万人ペースで増加中文部科学省の調査によると、令和5年度の不登校