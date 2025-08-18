来週、バドミントンの世界選手権が開幕します。この大会限りでペア解消を発表しているのが、八郎潟町出身の志田千陽選手が松山奈未選手と組む、シダマツペアです。大会を前に志田選手は「最後というより勝ちたいという気持ちが強い」と意気込みました。世界選手権に向けバドミントン日本代表はいま、合宿を行っています。去年夏のパリオリンピック、女子ダブルスで銅メダルを獲得したシダマツペアは、この大会を最後に約10年組んだ