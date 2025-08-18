ABEMAの西澤由夏アナウンサー（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”のオフショルダーの黒ドレス姿を投稿した。自身のインスタグラムで「真っ黒ドレス衣装…」と黒ハート絵文字マークとともに記した。そしてオフショルダーの黒ドレス姿を公開した。ネットでは「ゴージャス」「スタイル抜群」「めちゃくちゃキレイ」「美しい！」などの声が上がった。