日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円４５～４７銭と前営業日に比べ４５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円２３～２７銭と同５０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８０～８２ドルと同０．０００２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS