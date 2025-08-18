【モデルプレス＝2025/08/18】“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン2025」にて、香川県出身・多田羅瑛貴（たたら・あき）くんが準グランプリを獲得。モデルプレスは授賞式の多田羅くんを直撃し、受賞の心境や、夢を叶える秘訣などを聞いた。【写真】“日本一のイケメン高校一年生”制服姿で集結◆「高一ミスターコン2025」準GP・多田羅瑛貴くん、心境語る― まずは、準グランプリを受賞した心境から教えてく