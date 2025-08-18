老朽化を理由に香川県が解体を決めている旧県立体育館について、池田知事は、「解体を先延ばしにできない」としながらも保存を求める有志との話し合いに応じる姿勢を示しました。 世界的建築家、丹下健三が設計し、「船の体育館」と呼ばれる旧県立体育館です。老朽化と耐震性を理由に解体を決めている県に対し、民間の建築家らでつくる「再生委員会」が施設を買い取り、活用したい意向を表明していますが、県は今月(8月)7日、予定