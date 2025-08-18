新日本プロレスは１８日、次期シリーズ（９月９日、富士大会で開幕）の主要対戦カードを発表した。シリーズ最終戦となる９月２８日神戸ワールド記念ホール大会では、鷹木信悟がＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッドに挑戦することが決定。ゲイブは２回目の防衛戦となる。「無所属」と「バレットクラブ・ウォー・ドッグス」は全面対抗戦の様相を呈しており、辻陽太とデビッド・フィンレー、高橋ヒロムと石森太二