パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは１８日の取引終了後、２５年６月期の連結決算の発表にあわせて、２６年６月期の連結業績予想を発表した。売上高は前期比３．６％増の２兆３２７０億円、営業利益は同４．７％増の１７００億円を計画する。主力のディスカウントストア事業で新業態を除き新規２５店舗以上を出店するほか、既存店売上高は同３．０％増を見込む。デリカや好調なカテゴリӦ