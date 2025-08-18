スーパーで販売されるコメの平均価格が、再び値上がりに転じました。農林水産省が発表した、今月4日から10日までの1週間で全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週に比べて195円あがり、5キロあたり3737円でした。前の週は値下がりしていましたが、再び値上がりに転じた形です。一方、銘柄米の平均価格も前の週より37円上がり5キロあたり4239円となり、4000円台の高止まりが依然として続いています。コメ価格の動向を