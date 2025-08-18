【モデルプレス＝2025/08/18】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが18日、自身のInstagramを更新。娘とのマレーシア旅行での2ショットを公開した。【写真】バービー、娘との2ショット◆バービー、娘とのマレーシア親子旅行2ショットを披露バービーは「ホリデイでマレーシアに来ています。服は現地調達のマレー系のもの。サングラスはLOEWEのさくらモチーフ。国籍不明な女になってジョージタウンを散策いたしました」とコメン