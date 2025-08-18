第12回「名盤は思い出たちを連れてくる」 先日、新宿の映画館で行われたトークイベントに出演した。イベント終了後、即席サイン会が設けられることになり、三、四年ぶりに人前でサインをすることになった。ありがたいことに大勢の行列ができ、僕はシコシコと一人ひとりにサインを書く。 数人にサインを書き終わると、ひとりの若い女の子の番になった。女の子は、新品の僕の文庫を、無言で手渡してくる。