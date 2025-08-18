サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が１６日のバレンシア戦で挙げた得点は同チームでの４シーズンで３回目のリーグ開幕戦でのゴールだったという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。加入初年となる２０２２年８月のカディス戦でチームを勝利に導く得点をマーク、翌年本拠地アノエタで行われたジローナ戦でも連続得点していた。昨季初戦こそゴールが無かったものの今季デビュー