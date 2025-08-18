【その他の画像・動画等を元記事で観る】 前田大翔が出演するオリジナル特番『Road to IDOL -前田大翔-＜特別編＞』が、8月28日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。 ■彼女目線で展開する1人芝居の舞台は、真夏の海 ボーイズグループCandy Boyに所属していた前田大翔。グループでは芝居やオリジナル楽曲、ダンスなどのエンターテインメント公演を定期的に開催。2024年に