【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『THE FIRST TAKE』では、まさに一番リアルな自分の姿を見せられたと思います」（Lagchun 力臻） YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の第580回の詳細が発表。 第580回は、香港の地上波TV局「ViuTV」の人気音楽番組『CHILL CLUB』と『THE FIRST TAKE』がタッグを組み開催されたオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST T