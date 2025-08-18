FCNTは、スマートフォン（スマホ）「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を2025年8月下旬以降に順次発売する。アップデートでAIが続々進化AI（人工知能）機能を搭載。グーグルの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、名前が分からない・存在に気づきにくい機能や設定を見つけて教えてくれるなど、本機を快適に使いこなせる「arrows AI」を備える。また秋冬には、スマホにたまった「LINE」などの通知を要約してくれる機能、